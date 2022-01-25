Погода в Ростове-на-Дону на 25 января 2022: прогноз синоптиков

Скорость ветра - 5 - 10 метров в секунду. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Погода в Ростове-на-Дону на 25 января 2022: публикуем прогноз донского гидрометцентра. Рассказываем, каким будет вторник.

В донской столице пройдет небольшой снег. На дорогах гололедица. Температура воздуха будет составлять от 0 до -2 ночь и от -3 до -5 градусов днем. Скорость ветра — 5 — 10 метров в секунду.

В Ростовской области в большинстве районов ожидается небольшой и умеренный снег. Ночью и утром в отдельных районах прогнозируют изморозь, туман, по югу — налипание сокрого снега на проводах и деревьях. Порывы ветра будут достигать 5 — 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью — -2 — -7 градусов, при прояснениях — до -12 градусов. Днем на термометре будет -2 — -7 градусов.

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