В Ростов из-за непогоды временно не смогут въехать грузовики

В Ростов запретили въезд грузовикам. Фото: аккаунт Аллексея Логвиненко в Инстаграм

Власти донской столицы из-за непогоды запретили въезд в город большегрузам. Об этом в своем аккаунте в соцсети Инстаграм рассказал глава ростовской администрации Алексей Логвиненко.

- Для обеспечения необходимого уровня пропускной способности автомобильных дорог донской столицы с 24 января до особого распоряжения будет прекращено движение грузового транспорта более 3,5 тонны на въездах в город, - пишет сити-менеджер

Грузовики не смогут попасть в город через следующие въезды: пр. 40-летия Победы (ориентир ул. Петрожицкого, 2а); ул. Днепропетровская (ул. Малое Зеленое кольцо) со стороны пр. Шолохова; ул. Обсерваторная (ориентир ул. 2-я Циолковского, 16); ул. Пойменная (путепровод по пр. Сиверса) (ориентир ул. Пойменная, 3А).

Водителем грузовиков посоветовали планировать маршруты заранее. А тех, кто ранее все-таки смог попасть в город, попросили освободить проезжие части, чтобы спецтехника смогла беспрепятственно чистить снег.

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