Кабинеты неотложной помощи будут принимать пациентов до 22 часов

В Ростове продлили работу кабинетов неотложной помощи Фото: Ксения Высотина

В донской столице продлили работу кабинетов неотложной помощи. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Теперь кабинеты неотложной помощи будут принимать пациентов до десяти часов вечера. А фильтр-боксы функционируют до восьми часов вечера.

- Пациенты с невысокой температурой могут прийти в поликлинику, пройти через фильтр и получить необходимую медицинскую помощь. При плохом самочувствии и высокой температуре необходимо вызвать участкового врача на дом, - говорится в тексте сообщения.

Важно отметить и то, что в настоящее время в медицинских учреждениях работают телефоны «горячих линий» по новой коронавирусной инфекции. По ним есть возможность оформить вызов врача на дом или уточнить режим работы пунктов вакцинации.

АЛЛО!

Горячие линии: - Региональный центра оперативного мониторинга коронавирусной инфекции — 8-800-200-46-53 и 8 (863) 285-05-43.

- Управление здравоохранения Ростова: 8-918- 558- 90-80.

- Управления Роспотребнадзора по Ростовской области — 8-918-555-72-86 и 8(863) 251-06-12.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

С 27 декабря на два часа продлили работу общепита в Ростовской области.

Также разрешили развлекательные мероприятия.