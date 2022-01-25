Ростовчан предупредили о возникновении гололеда

В Ростове ожидается гололед Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителей донской столицы предупредили о возникновении гололеда. Об этом сообщили в городском управлении ГО и ЧС.

Ростовский гидрометцентр спрогнозировал горожанам гололедицу на 25 и 26 января. Водителям посоветовали тщательно соблюдать скоростной режим и парковать автомобили только на парковочных площадках. Кроме того, не следует препятствовать работе общественного транспорта и уборочной техники. А пешеходы должны переходить дорогу только в положенных местах.

Жителям необходимо держаться подальше от ненадежно закрепленных конструкций. При скачках напряжения в электросети нужно непременно отключить все электроприборы. Также не стоит подходить к оборванным проводам и к раскачивающимся вывескам.

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