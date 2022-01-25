Ростовчан предупредили о возникновении гололеда

В Ростове ожидается гололед
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Жителей донской столицы предупредили о возникновении гололеда. Об этом сообщили в городском управлении ГО и ЧС.
Ростовский гидрометцентр спрогнозировал горожанам гололедицу на 25 и 26 января. Водителям посоветовали тщательно соблюдать скоростной режим и парковать автомобили только на парковочных площадках. Кроме того, не следует препятствовать работе общественного транспорта и уборочной техники. А пешеходы должны переходить дорогу только в положенных местах.
Жителям необходимо держаться подальше от ненадежно закрепленных конструкций. При скачках напряжения в электросети нужно непременно отключить все электроприборы. Также не стоит подходить к оборванным проводам и к раскачивающимся вывескам.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Зимняя сказка в Ростове: Показываем кадры, которые вы не увидите, стоя в пробке.
Как преобразился в Ростов после мощного снегопада.