В Ростове сотрудники ФСБ допросили майора полиции по делу о взятке

В пресс-службе управления МВД деталями о происшедшем пока не располагают Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове-на-Дону сотрудники ФСБ заинтересовались сведениями, известными майору полиции. Мужчину якобы допросили по делу о миллионной взятке, но в качестве свидетеля, а не обвиняемого. Об этом сообщает портал 1rnd.ru со ссылкой на источники в силовых структурах.

Издание подчеркивает, что высокопоставленный правоохранитель не значится подозреваемым по этому делу. В пресс-службе областного управления МВД деталями о происшедшем пока не располагают, сейчас еще уточняют данные.

К слову, ранее некоторые областные СМИ и Telegram-каналы опубликовали противоположную информацию. Рассказали, что полицейского - начальника отделения экономической безопасности - задержали.

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