В Ростове выставили на торги участок в 1,73 га на правом берегу Дона

Площадка якобы находится на территории Ростовского речного порта Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове на продажу под жилую застройку выставили участок на 13-ой Линии, 91/107. Частный собственник собирается отдать землю за 49 млн рублей. Соответствующее объявление в январе появилось на одной из торговых интернет-площадок.

Так, судя по опубликованным данным, речь идет о территории в 1,73 га на правом берегу Дона. Отмечается, что это «срочная продажа». Площадка якобы находится на территории Ростовского речного порта, который в первом квартале 2022 года начнут переносить на левый берег.

Контракт о передаче земли новому владельцу планируют подписать уже в конце февраля. На свободной территории кроме домов разрешено возводить офисы, ТК, отели и гостиницы, говорится в объявлении.

Ранее городские утвердили разрешение на строительство малоэтажного ЖК на 9 линии. Новые дома возведут на месте стекольного завода на территории немногим более 26 тысяч квадратных метров.

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