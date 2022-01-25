Ростов-на-Дону
ФотоCovid-19 в РостовеВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоCovid-19 в РостовеВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
-3°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество25 января 2022 8:17

В Ростове выставили на торги участок в 1,73 га на правом берегу Дона

На этой территории будущий владелец сможет построить жилые дома, офисы или гостиницу
Ангелина СКИБА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Площадка якобы находится на территории Ростовского речного порта

Площадка якобы находится на территории Ростовского речного порта

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове на продажу под жилую застройку выставили участок на 13-ой Линии, 91/107. Частный собственник собирается отдать землю за 49 млн рублей. Соответствующее объявление в январе появилось на одной из торговых интернет-площадок.

Так, судя по опубликованным данным, речь идет о территории в 1,73 га на правом берегу Дона. Отмечается, что это «срочная продажа». Площадка якобы находится на территории Ростовского речного порта, который в первом квартале 2022 года начнут переносить на левый берег.

Контракт о передаче земли новому владельцу планируют подписать уже в конце февраля. На свободной территории кроме домов разрешено возводить офисы, ТК, отели и гостиницы, говорится в объявлении.

Ранее городские утвердили разрешение на строительство малоэтажного ЖК на 9 линии. Новые дома возведут на месте стекольного завода на территории немногим более 26 тысяч квадратных метров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Губернатор поручил разработать дизайн-код исторической части Ростова

Такой шаг глава региона посоветовал предпринять властям донской столицы (подробности)