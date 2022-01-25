Синоптики рассказали, ждать ли снег в Ростове 25 января

Настоящая снежная зима в донской столице не отступит до конца недели Фото: Михаил ФРОЛОВ

Во вторник, 25 января, в Ростове будет пасмурно, снег не ожидается. При этом в течение дня и ночью сохранится минусовая температура. Это прогноз синоптиков Гидрометцентра.

Так, часов до 8-9 вечера будет около -1 градуса, потом температура понизится до -6. Ветер сегодня обещают южный и умеренный, около 2 м/с.

Ранее спасатели предупредили о гололедице 25 и 26 января. Водителей и пешеходов просят помнить об этом и быть особенно внимательными на дорогах. К слову, настоящая снежная зима в донской столице не отступит еще как минимум до конца недели. Об этом журналистам «КП - Ростов-на-Дону» рассказал климатолог Александр Иошпа.

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