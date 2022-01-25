80 миллионов посылок и писем за год отправили и получили жители Ростовской области

Фото: Почта России

Почти 80 миллионов писем, бандеролей, посылок и другой простой и заказной почтовой корреспонденции жители Ростовской области отправили и получили в 2021 году. Большинство из них — это отправления по России.

В минувшем году ростовчане получили более 360 тысяч посылок с помощью курьеров Почты России, а всего за год почтовики в регионе обработали более 1,6 млн ускоренных отправлений. Кстати, такие отправления пользовались особой популярностью перед Новым годом. Курьерская служба доставляла их в течение всех праздничных дней.

С 30 по 31 декабря почтовые курьеры вручили жителям Ростова и области более 2 000 отправлений, а всего с 30 декабря по 9 января доставили более 7 000 писем и посылок.

С помощью мобильного приложения компании и личного кабинета на сайте Почты России жители региона отправили в прошлом году более 724 000 предоплаченных и предоформленных посылок.

- Минувший год показал, что цифровые услуги почты становятся все более популярны у ростовчан. В 2021 году еще 336 тысяч жителей региона стали получать свои посылки и заказные письма с помощью ПЭП, без паспорта и без заполнения бумажных извещений. Всего в Ростовской области более 1,3 млн клиентов пользуются этим цифровым сервисом, — отметил директор УФПС Ростовской области и макрорегиона «Южный» Почты России Андрей Ершов.

В среднем ежемесячно мобильным приложением компании используют порядка 156 000 жителей донского края.