983 случая коронавируса подтвердили в Ростовской области за сутки

В лабораториях за прошедшие 24 часа проверили 1 751 анализ Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

983 случая коронавируса за сутки зарегистрировали в Ростовской области. Коэффициент распространения инфекции сейчас составляет 1,7. Об этом сообщают власти. Обновленную информацию сегодня, 25 января, опубликовали на сайте донского правительства.

Новых заболевших обнаружили в 55 территориях региона. В Ростове оказалось больше всего носителей вируса - 308. Таганрог - 49, Шахты - 44, Волгодонск - 43, Сальский район - 41, в Батайске и Аксайском районах - по 40 случаев, Новочеркасск - 39 и далее в порядке уменьшения.

Самая низкая выявляемость в Верхнедонском, Волгодонском, Заветинском, Ремонтненском, Тацинском и Цимлянском, там по 3 инфицированных, в Обливском и Усть-Донецком районах - по 2, в Советском районе - 1.

С начала пандемии выздоровел 183 151 человек, скончались 9969. За сутки стало известно о смерти еще 10 человек, у которых был коронавирус. Это 6 женщин от 68 до 87 лет, а также 4 мужчин от 75 до 85 лет. У них болезни сопутствовали хронические заболевания.

В больницах наблюдают за состоянием 2 176 пациентов, 27 из них в тяжелом состоянии на инвазивной ИВЛ, на неинвазивной ИВЛ - 185.

В лабораториях за прошедшие 24 часа проверили 1 751 анализ. Охват ПЦР-тестированием на 100 тысяч населения - 372,53. Полностью прошли вакцинацию 1939,28 тысячи человек.

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