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Происшествия25 января 2022 9:34

В Ростовской области из-за коронавируса умерли еще 10 человек

Речь идет о 6 женщинах и 4 мужчинах, все умершие были пожилыми людьми
Ангелина СКИБА
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В больницах сейчас лечат 2 176 человек

В больницах сейчас лечат 2 176 человек

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области за сутки, к утру 25 января, зарегистрировали еще 10 смертей среди пациентов с коронавирусом. Информацию об этом опубликовали на сайте донского правительства.

Из 10 умерших 6 женщины от 68 до 87 лет и 4 мужчин от 75 до 85 лет. У них сопутствующие хронические заболевания повлияли на тяжесть инфекции. Всего на Дону пандемия унесла жизни 9 969 человек.

В больницах сейчас лечат 2 176 человек, 27 из них в тяжелом состоянии на инвазивной ИВЛ, на неинвазивной ИВЛ - 185. За сутки выявили еще 983 случая заболевания коронавирусом.

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