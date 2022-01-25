На двух улицах Ростова сделают новые выделенные полосы для автобусов

В 2021 году выделенки появились сделали на трех участках дорог Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове-на-Дону на Королева и Красноармейской планируют оборудовать выделенные полосы для общественного транспорта. Об этом 25 января на совещании в администрации рассказал и.о. главы городского департамента транспорта Дмитрий Симков.

- Уже рассмотрели и смоделировали выделение полос на проспекте Королева и Красноармейской. Технические решения будут приняты и реализованы в этом году с учетом особенностей улично-дорожной сети, - рассказал Дмитрий Симков.

По словам чиновника, подобную работу уже провели в 2021 году на других участках дорог.

- Обустроили полосы А на улице Немровича-Данченко, Дачной и 56-й Армии. В результате увеличилась средняя скорость движения автобусов с 17 до 30 км/ч, - добавил Дмитрий Симков.

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