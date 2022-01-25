Власти рассказали, когда в Ростове запустят московскую карту «Тройка»

Ранее новый способ оплаты проезда внедрили в Батайске, Сальске и Таганроге Фото: Андрей АБРАМОВ

В автобусах Ростова уже в 2022 году пассажиры смогут расплачиваться транспортной картой «Тройка». Пока оплату таким способом будут принимать в тестовом режиме. Об этом рассказал исполняющий обязанности директора городского дептранса Дмитрий Симков.

- Рассматривается вопрос об интеграции в билетную систему карты «Тройка». Запуск пилотного проекта планируется в пером полугодии 2022 года. Эксплуатация позволит синхронизировать платежные системы и даст возможность для дальнейшего развития проекта единого оператора региона, - пояснил Дмитрий Симков.

Ранее новую для Ростовской области транспортную карту начали тестировать в Батайске, Сальске и Таганроге. «Тройку» на Дону запустили после соглашения властей региона и правительства Москвы. Картой, о которой идет речь, можно оплачивать поездки не только в своем городе, но и в столице нашей страны.

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