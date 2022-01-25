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Общество25 января 2022 11:32

В Ростове ищут подрядчика для проведения ямочного ремонта дорог

Источник финансирования для этих работ не значился в документации
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
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В Ростове ищут подрядчика для проведения ямочного ремонта

В Ростове ищут подрядчика для проведения ямочного ремонта

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В донской столице ищут подрядчика, который займется ямочным ремонтом дорог. На эти нужды планируется потратить около трех миллионов рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен городской дирекцией по строительству объектов транспортной инфраструктуры. В настоящее время все желающие принять в нем участие уже подали свои заявки. Теперь идет работа конкурсной комиссии, которая определит победителя. Ему предстоит заняться устранением "деформаций и повреждений на улично-дорожной сети" при помощи асфальто-бетонной смеси.

Источник финансирования для проведения этих работ не значился в тексте документации. Все работы необходимо выполнить до 30 апреля.

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