Ежедневно добровольцы отвечают на звонки жителей Дона. Фото: сайт правительства РО.

В Ростовской области из-за ситуации с коронавирусом начали набирать волонтеров, которые будут консультировать жителей Дона по телефону. Новые операторы понадобились из-за того, что люди все чаще обращаются за помощью в региональный центр мониторинга.

- Из-за роста случаев коронавируса число обращений в колл-центр растет, поэтому приняли решение о создании резерва из числа добровольцев. В основном это представители некоммерческих организаций и общественных молодежных движений, а также студенты, - пояснил председатель донского комитета по молодежной политике Александр Никиточкин.

Региональный центр оперативного мониторинга работает в рамках акции «#МыВместе». Ежедневно добровольцы отвечают на звонки заболевших COVID-19 или их родственников. Поддержать эту работу может любой желающий старше 18 лет, нужно просто оставить заявку о на сайте dobro.ru. В правительстве региона добавили, что всех волонтеров обеспечат необходимыми сервисами и средствами защиты.

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