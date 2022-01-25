На проведение уличного освещения в Гуково потратят более 62,3 миллиона рублей

В Гуково проведут новое уличное освещение Фото: Алексей БУЛАТОВ

В городе Гуково будут проведены новые линии уличного освещения. На эти нужды планируется потратить более 62,3 миллиона рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен городским управлением капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Все желающие принять в нем участие могут подать свои заявки до 22 февраля. Затем конкурсная комиссия определит победителя, который займется строительством линий наружного освещения в городе Гуково.

В документации не было указано, из каких средств будет вестись финансирование работ. Известно лишь то, что закончить их необходимо к 1 августа нынешнего года.

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Источник финансирования для этих работ не значился в документации.