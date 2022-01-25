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Происшествия25 января 2022 13:50

Элистинский суд приговорил местного бизнесмена к штрафу за обман дольщицы

Теперь ему надлежит выплатить порядка 20 тысяч руьлей
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
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В Калмыкии осудили бизнесмена за обман дольщицы

В Калмыкии осудили бизнесмена за обман дольщицы

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Элисте прокуратура провела проверку после поступления жалобы одной из местных жительниц. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Правоохранители выяснили, что 22 марта гендиректором одной из местных компаний заключил договор купли-продажи на квартиру общей площадью 64 квадратных метра. Покупательница в качестве обеспечительного платежа для брони квартиры заплатила ему 400 тысяч рублей. Но в настоящее время дом, в котором должна была располагаться квартира, все еще не сдан в эксплуатацию, а разрешение на строительство выдано совершенно другому застройщику. Соответственно, бизнесмен, с которым был заключен контракт, не являясь застройщиком объекта, присвоил деньги дольщицы.

- Прокуратурой города в отношении гендиректора фирмы возбуждено дело об административном правонарушении по статье 14.28 КоАП РФ "Нарушение требований законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов", - говорится в тексте сообщения.

Теперь по решению суда ему надлежит выплатить штраф в размере 20 тысяч рублей.

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