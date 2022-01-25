В Ростове поликлиника № 41 увеличила количество медиков в фильтр-боксе

На приём одного человека, с учетом забора мазка, отводится по 12-15 минут Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростове поликлиника № 41, которая находится в микрорайоне Суворовском, увеличила количество медиков на приеме в фильтр-боксе. Именно туда обращаются все пациенты с признаками ОРВИ и COVID-19, сообщает управление горздрава.

- Увеличение числа специалистов потребовалось из-за резкого роста заразившихся. С сегодняшнего дня усилен фельдшерский состав. Это поможет сократить время ожидания для пациентов, - пояснили в ведомстве.

Отмечается, что на приём одного человека, с учетом забора мазка, отводится по 12-15 минут. Сами же фильтр-боксы работают до 20 часов, кабинеты неотложной помощи до 22 часов.

- Коллектив медучреждения прилагает все усилия, чтобы оказать людям необходимую медпомощь. Просим отнестись с пониманием к сложившейся обстановке. Берегите себя и своих близких, соблюдайте все необходимые меры профилактики, - добавили в горздраве.

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Фильтр-боксы теперь функционируют до 20:00 (подробности)