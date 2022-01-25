С улиц Ростова вывезли рекордное количество снега

В ночной уборке задействовали 200 единиц техники и 300 дворников. Фото: сайт администрации Ростова.

С улиц Ростова-на-Дону за прошедшую ночь вывезли рекордное количество снега - более 5,7 тысячи тонн. Последствия осадков в донской столице ликвидируют круглосуточно, сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- В ночной уборке задействовали 200 единиц техники и 300 дворников. Утром провели противогололедную обработку проезжих частей, было израсходовано около 500 тонн реагентов, - рассказал Алексей Логвиненко.

Глава администрации добавил, что при необходимости количество техники и коммунальщиков наращивают. Сейчас на особом контроле находятся проезды к больницам, детсадам и школам, их расчищают в первую очередь, подчеркнул Алексей Логвиненко.

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