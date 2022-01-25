Минздрав Калмыкии опроверг слухи о массовом увольнении медиков

В Калмыкии минздрав опроверг информацию о массовом увольнении медиков Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Калмыкии министерство здравоохранения опровергло распространенные в сети слухи о массовом увольнении медиков. О реальной ситуации рассказал министр здравоохранения Калмыкии Юрий Кикенов во время прямого эфира в аккаунте ведомства в соцсети Инстаграм.

Перед этим в сети были распространены сведения о том, что в Калмыкии в разгар коронавирусной пандемии из детского медицинского центра задумали уволиться 18 сотрудников.

- Это абсолютно фейковая информация, у нас сотрудники не увольнялись. Я не понимаю, зачем кому-то надо писать фейки? Наверное, кому-то выгодно раскачивать ситуацию. Медработники уже не первый год работают в авральном режиме, по 14 часов в сутки, без выходных, без праздников, несмотря на то, что у них есть семьи, дети, родители, - отметил Кикенов.

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Анализы не подтвердили опасения медиков.