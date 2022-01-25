Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 25 января: в городе пробки - пять баллов

Вечерние пробки в Ростове Фото: Яндекс.Пробки

Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 25 января: в час пик в городе движение затруднено. Загруженность на дорогах оценена в пять баллов. Рассказываем, по каким улицам проехать сложнее всего.

Заторы образовались на улице Варфоломеева, улице Большой Садовой, улице Красноармейской, улице Максима Горького, улице Текучева, улице Шаумяна, улице Зоологической, улице Мечникова, улице Нансена, улице Немировича-Данченко, проспектах Ленина, Соколова, Михаила Нагибина, Буденновском и Ворошиловском.

Движение также затруднено на улицах Доватора, Малиновского, Всесоюзная, Лесопарковая, Портовая, проспекте Стачки. С трудом машины двигаются и по улицам Вавилова, Нариманова, Орбитальная, Беляева, Бодрая, переулке Ольховском, а также по проспектах Королева и Космонавтов.

В пробках придется постоять и тем, кто едет по улицам Орская, 50-летия Ростсельмаша, Менжинского, переулке Сальском. Кроме того, с трудом можно проехать по проспекту Шолохова.

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