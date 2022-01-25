Рейтинг заработков донских вузов составил Российский технический университет

Рейтинг заработка вузов Ростовской области подготовил Ростех Фото: Алексей БУЛАТОВ

Российский технический университет составил рейтинг заработков донских вузов в 2021 году. Самыми богатыми в Ростове стали пять местных высших учебных заведений. В общей сложности за год они заработали 16,4 миллиарда рублей.

На первом месте по годовому заработку стал Южный федеральный университет. Ему удалось заработать 6,2 миллиарда рублей. 2,4 миллиарда из них были принесены внебюджетными источниками. Общая численность студентов на данный момент составляет 22,7 тысяч человек. Средний балл для поступления на очный бакалавриат – 76,45. А средняя зарплата сотрудников доходит до 80 тысяч рублей.

Вторую строчку рейтинга занял ДГТУ, который за год смог получить 4,28 миллиарда рублей. Сейчас в нем обучается 29 тысяч студентов. А средний балл ЕГЭ для поступления составляет 61,35. Сотрудники получают около 121 тысячи рублей.

И наконец, последним в тройке лидеров стал РостГМУ с годовым заработком в 3,5 млрд рублей, из которых 51% - внебюджетные источники. В вузе обучается 6 935 будущих медиков, которые поступили сюда со средним баллом ЕГЭ 82,71. Как показал мониторинг, средняя зарплата сотрудников составляет 74 тысячи рублей.

В пятерку также вошли РГУПС и РГЭА, которые заработали 1,3 и 1,093 миллиарда соответственно. Но стоит отметить, что в Ростовском государственном университете путей сообщения научные работники получают в среднем 147 тысяч.

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