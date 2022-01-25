Арташес Арутюнянц не собирается покидать пост президента ФК "Ростов". Фото: ФК "Ростов"

В городском футбольном клубе "Ростов" опровергли информацию об уходе Арташеса Арутюнянца с поста президента.

Ранее некоторые СМИ опубликовали информацию о том, что президент донского футбольного клуба принял решение покинуть свой пост. Но информация оказалась недостоверной и в руководстве клуба ее опровергли.

- Футбольный клуб «Ростов» сообщает, что вышеуказанная информация не соответствует действительности, - говорится в тексте сообщения

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Информацию об его участии в проекте опровергли в пресс-службе футбольного клуба "Ростов".