В Ростове злоумышленник ограбил компьютерный магазин

В Ростове поймали грабителя Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове мужчина с ножом ограбил магазин компьютерной техники. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

В местный отдел полиции поступило обращение от продавца магазина компьютерной техники. Он сообщил, что в к ним под видом покупателя зашел 31-летний мужчина, долгое время он рассматривал ассортимент, а затем положил себе в карман жесткий диск стоимостью восемь тысяч рублей. Продавец заметил это и попросил вернуть товар на место. Но злоумышленник достал нож, и угрожая менеджеру, покинул магазин. Похищенное грабитель сдал в ломбард, а деньги потратил.

Полиции удалось задержать злоумышленника. Позже стало известно, что он был судим за грабеж и кражу.

- В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабеж». Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - говорится в тексте сообщения.

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