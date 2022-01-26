На ремонт памятника в хуторе Новая жизнь потратят более 749 тысяч рублей

В Ростовской области отремонтируют памятник Фото: Михаил ФРОЛОВ

В хуторе Ростовской области принято решение отремонтировать имеющийся памятник. На эти нужды планируется потратить 749,1 тысячи рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен администрацией Хлеборобного сельского поселения. Все желающие принять в нем участие могут подать свои заявки до 2 февраля. Затем конкурсная комиссия определит победителя, которому необходимо будет заняться ремонтом памятника в хуторе Новая жизнь Целинского района. Работа будет состоять из нескольких этапов. Сначала они выполнят демонтаж старого памятника, затем возведут стелу, выставят вокруг нее ограждение и обеспечат устойчивое покрытие.

Финансирование работ будет осуществляться из областного и местного бюджетов. Все работы должны быть выполнены до 31 августа.

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Монумент был открыт в позапрошлом веке.