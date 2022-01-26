Пробки в Ростове-на-Дону на утро 26 января: на улицах четырехбалльные пробки

Утренние пробки в Ростове Фото: Яндекс.Пробки

Пробки в Ростове-на-Дону на утро 26 января зарегистрированы в нескольких районах. "КП-Ростов-на-Дону" оценила ситуацию на дорогах в данный момент.

По данным сервиса "Яндекс.Карты", пробки образовались практически во всех районах города. На Западном заторами скованы улицы Таганрогская, Зоологическая, Малиновского, Доватора, Всесоюзная, Портовая, Благодатная, Всесоюзная, Мадояна и проспект Стачки.

В центре водители вынуждены стоять на улицах Текучева, Нансена, Цезаря Куникова, Немировича-Данченко, проспектах Михаила Нагибина, Ленина. Мелкие заторы постепенно собираются и на прилегающих к ним улицах.

В микрорайоне Военвед намертво стоят улицы Вавилова, Особенная, Зрелищная, Дачная, Тарновского-Терлецкого.

На Северном пробки скапливаются на улицах Нариманова и Белорусской.

На Чкаловском с трудом можно проехать по улицам Каскадная, Вятская, Киргизская, 50-летия Ростсельмаша, Троллейбусная, Страны Советов, Менжинского, 14-я Линия, 1-я Линия, проспекту Шолохова.

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