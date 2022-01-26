9 лет колонии за смертельную поножовщину получил житель Ростовской области

Об итогах делах рассказали в Следкоме
Фото: Олег ЗОЛОТО
В Ростовской области 42-летний шахтинец получил 9 лет колонии строгого режима. Такое наказание суд определил за причинение тяжкого вреда здоровью, которое привело к смерти человека. Об этом сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета по региону.
Подозреваемый в августе 2020 года на улице Заводской напал на 61-летнего знакомого. Мужчина ударил своего обидчика ножом в грудь, а потом сбежал. Спустя несколько дней после случившегося пострадавший умер в больнице.
Ранее похожую расправу устроил житель Батайска. По данным Следкома, подозреваемый на Старый Новый год зарезал друга, а потом сбросил его в подвал.
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