9 лет колонии за смертельную поножовщину получил житель Ростовской области

Об итогах делах рассказали в Следкоме Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ростовской области 42-летний шахтинец получил 9 лет колонии строгого режима. Такое наказание суд определил за причинение тяжкого вреда здоровью, которое привело к смерти человека. Об этом сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета по региону.

Подозреваемый в августе 2020 года на улице Заводской напал на 61-летнего знакомого. Мужчина ударил своего обидчика ножом в грудь, а потом сбежал. Спустя несколько дней после случившегося пострадавший умер в больнице.

Ранее похожую расправу устроил житель Батайска. По данным Следкома, подозреваемый на Старый Новый год зарезал друга, а потом сбросил его в подвал.

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