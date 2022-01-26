26 января ожидается до -6 градусов, возможен снег

В конце недели придет небольшое потепление с дождями и мокрым снегом
Фото: Михаил ФРОЛОВ
26 января в Ростове по-прежнему будет пасмурно. Столбики термометров покажут минусовую температуру. Ощутимый холод жители города почувствуют вечером и ночью. Такой прогноз появился на сайте Гидрометцентра.
Так, в течение дня в среду ожидается до -2 градусов. В темное время суток обещают -6 и небольшой снег. Ветер будет слабым, юго-западного направления.
К слову, примерно такую же погоду ожидают и на следующий день, потом придет небольшое потепление с дождями и мокрым снегом.
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