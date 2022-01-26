Роспотребнадзор порекомендовал ужесточить ограничения в Ростовской области

В регионе могут усилить контроль за QR-кодами Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области управление Роспотребнадзора порекомендовало властям усилить санитарные меры из-за ситуации с распространением коронавируса. К слову, об этом главный санврач Дона Евгений Ковалев предупреждал еще на прошедшем оперштабе, губернатор тогда пообещал рассмотреть все предложения.

Предварительно, в регионе собираются усилить контроль за QR-кодами. Также могут приостановить проведение массовых мероприятий и дополнительных занятий в учреждениях для детей.

Все эти меры власти еще не утверждали, никакого ужесточения не вводили. Однако, к такому решению могут прийти в ближайшее время, если заболеваемость продолжит расти. В регионе уже выявили 173 случая омикрона, это новый геновариант инфекции. Общая же суточная заболеваемость коронавирусом сейчас исчисляется сотнями случаев.

Глава управления Роспотребнадзора отметил, что основными разносчиками вируса сейчас остаются взрослые, но заражаются также все больше детей, из-за этого временно закрыли 7 школ и подняли вопрос о возможном точечном переводе детей на дистанционное обучение.

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