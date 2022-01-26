Жители Суворовского в Ростове останутся без воды до вечера 26 января

Отключение проведут на 8 лицах и на территории одного СНТ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня, 26 января, жители микрорайона Суворовский в Ростове на несколько часов - c 12 до 16 часов - останутся без воды. Ресурс отключат из-за ремонтных работ на водопроводной станции, сообщает сайт городской администрации.

Так, отключения проведут по следующим адресам:

Петренко, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 16а, 18, 20, 22, 24, 26, 28

Платона Кляты, 1, 5, 9, 15, 17, 21, 23, 25, 27

Александра Печерского, 3, 5, 7/3, 11, 13, 15/3

Белоусова, 4/1, 6, 8, 14/1, 14/2, 18, 24

Андреева, 4/9, 5, 6, 7, 8, 9/4, 13, 15, 15А

Драгунская, 6, 8, 10, 12, 14

Измайловский, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 17, 19, 25

Висаитова, 1/2, 3, 7, 8, 9, 15

СНТ «Котеджный поселок «Ваш выбор»

Работы будут проводить 2 аварийные бригады из 8 человек, задействуют 6 единиц спецтехники.

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