С 29 января в Ростовской области планируют ужесточить ковидные ограничения

Новые санитарные меры примут из-за рост заболеваемости коронавирусом Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области с 29 января планируют ужесточить ковидные ограничения. Новые меры должны действовать до 28 февраля включительно, после этого будут ориентироваться по ситуации. Такое заявление на заседании в правительстве региона сделал губернатор Василий Голубев.

- Нынешняя обстановка диктует необходимость дополнительных мер. Сейчас документ находится на рассмотрении. Думаю, что в течение короткого времени он поступит ко мне. В нем предполагаются с 29 января текущего года дополнительные шаги по ряду ограничений, - сказал Василий Голубев.

Губернатор зачитал предложения, которые значатся в рекомендациях Роспотребнадзора:

Могут приостановить работу точек общепита или определить разрешенную заполняемость залов на уровне в 75%. Планируют временно запретить концерты в закрытых помещениях, а также физкультурные и спортивные мероприятия. Исключения составят только профессиональные соревнования и тренировки. При этом театры продолжат работу.

Предстоит сокращение плановой первичной медпомощи, которая может быть отсрочена без угрозы жизни. Такую меру объясняют увеличением заболеваемости среди врачей.

Также Роспотребнадзор предлагает приостановить дополнительные занятия для детей, исключение - дистанционные и индивидуальные уроки.

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