Банду распространителей наркотиков поймали в Шахтах

В Ростовской области поймали банду распространителей наркотиков Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области была задержана банда наркодилеров, распространяющих наркотики через интернет. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий полицейские в Шахтах задержали трех дончан: двух мужчин 21 и 18 лет и 19-летнюю девушку, которые планировали сделать закладки в Ростовской области. Правоохранители обнаружили и изъяли у них наркотическое вещество массой более 130 граммов.

При обыске на квартире у подозреваемых обнаружились и другие вещества, которые направили на физико-химическое исследование, а также различные технические средства и компьютер с помощью которого на сайт загружались фото тайников-закладок с координатами. Таким образом злоумышленники осуществляли продажу наркотиков на протяжении уже полутора лет.

- В отношении данных граждан возбуждены уголовные дела по статье 228.1 УК РФ. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - говорится в тексте сообщения.

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