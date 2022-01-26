В Ростов прибудет уникальный «Поезд Победы»

ВыставкУ можно будет посетить в любой день с 28 по 31 января. Фото: сайт правительства РО.

На главный ж/д вокзал Ростова-на-Дону скоро прибудет «Поезд Победы» с уникальной экспозицией, посвященной Великой Отечественной войне. Выставку можно будет посетить в любой день с 28 по 31 января, сообщает сайт правительства региона.

В состав будут пускать тех, кто заранее зарегистрировался. На специальном сайте нужно выбрать город и дату посещения. Планируют принимать группы по 12 человек в течение 30 минут с 5-минутными перерывами.

Бесплатно осмотреть «Поезд Победы» смогут взрослые от 18 лет, их детям в возрасте от 6 до 17 лет отдельная регистрация не потребуется. Школьники до 12 лет смогут пройти без взрослых, если зарегистрируются.

«Поезд Победы» - историко-просветительский проект. Это первая в мире подобная инсталляция. В ее основе - история ветерана-железнодорожника.

Ж/д состав просто не мог обойти Ростов. Именно в южном городе в конце 1941 года вермахт потерпел первое крупное поражение, а в 1942 жители города проявляли настоящий героизм во время нападения захватчиков. Работу по выпуску оружия, боеприпасов и снаряжения здесь не останавливали ни на минуту. Раненых принимали десятки госпиталей.

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