Стало известно, введут ли удаленку в школах Ростовской области

Ранее заявили о возможности «точечного введения» дистанционного обучения Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области пока не планируют вводить дистанционное обучение для школьников и студентов. Об этом сегодня, 26 января, заявили в пресс-центре правительства региона.

- Если будут такие решения, мы обязательно сообщим, - ответили власти на запрос журналистов.

Ранее главный санитарный врач Дона Евгений Ковалев сообщил, что из-за роста заболеваемости закрыли 7 школ и сейчас обсуждают возможность «точечного введения» удаленки.

К слову, образовательные учреждения области уже прошли похожую ситуацию во время предыдущих волн инфекции, поэтому готовы к новым санитарным мерам. Учителя имеют опыт работы в таких ситуациях и знают, какими интернет-ресурсами лучше пользоваться для дистанционных занятий. Кроме того, школьникам, у которых не было компьютеров, еще до этого на время выдавали планшеты и ноутбуки.

Добавим, с 29 января в Ростовской области собираются ужесточить ковидные ограничения. Уроки в школах будут вести в прежнем режиме, а вот дополнительные занятия запретили, исключения - индивидуальные и дистанционные занятия.

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