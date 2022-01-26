За 2021 год на Дону выдали на 51% ипотечных кредитов больше, чем годом ранее

Стремление купить свое жилье сменилось желанием улучшить жилищные условия. Фото: Ростовское отделение «СберБанка»

Более 25 тысяч ипотечных кредитов выдал «СберБанка» в 2021 году на Дону, а это на 51% больше, чем годом ранее. Общая сумма составила 54 миллиарда рублей. А средний размер такого займа составил 2,2 миллиона рублей, что на 22% больше, чем в 2020 году. Об этом сообщают в Ростовском отделении «СберБанка».

Самыми востребованными среди ростовчан и жителей области оказались программы «Приобретение готового жилья», «Загородная недвижимость» и «Господдержка 2020». Кроме того ипотека с государственной поддержкой дала развитие тренду покупку жилья для инвестирования средств.

- Даже с учетом динамичного роста цен на недвижимость в 2021 году спрос на ипотеку оставался высоким. Основной объем ипотечных заявок пришелся на второе полугодие, этому способствовало продление программы господдержки, - рассказал управляющий Ростовским отделением «Сбербанка» Руслан Салимов.

Как отметил руководитель, в прошлом году 68% ипотечных выдач пришлось на вторичный рынок, а 32% - на первичный.

- Стремление купить свое жилье сменилось желанием улучшить жилищные условия, намечается перераспределение спроса в пользу новостроек в кирпичных и монолитных домах, - добавил Руслан Салимов.

Добавим, Ростов попал в десятку самых привлекательных городов для приобретения жилья.