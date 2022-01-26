Пневматические шины для автобусов купит ростовская транспортная компания Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В донской столице местная транспортная компания купит пневматические шины для автобусов. На эти нужды планируется потратить порядка 35 миллионов рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен компанией "Ростопассажиртранс". Все желающие принять в нем участие могут подать свои заявки до 11 февраля. Затем конкурсная комиссия определит победителя, который должен будет осуществить поставку пневматических шин, которые в последствии будут установлены на автобусы, передвигающиеся по городским маршрутам.

В документации не значился источник финансирования для закупки. И сроки, в которые необходимо осуществить доставку тоже пока остаются неизвестными.

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Контракт будет действовать с 1 июля 2022 года по 31 июля 2023 года.