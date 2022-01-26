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Общество26 января 2022 15:30

Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 26 января: в городе образовались пятибалльные пробки

Пробки на улицах донской столицы были оценены в пять баллов
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
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Вечерние пробки в Ростове

Вечерние пробки в Ростове

Фото: Яндекс.Пробки

Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 26 января: в час пик в городе движение затруднено. Загруженность на дорогах оценена в пять баллов. Рассказываем, по каким улицам проехать сложнее всего.

Заторы образовались на улице Большой Садовой, улице Варфоломеева, улице Максима Горького, проспекте Михаила Нагибина, улице Зоологическая, улице Мечникова, проспекте Соколова, улице Шаумяна, улице Курская, проспекте Театральном и проспекте Ворошиловском.

Движение также затруднено на улицах Лесопарковая, Доватора, Мадояна, Портовая, Малиновского, Всесоюзная. С трудом машины двигаются и по улицам Вавилова, Дачная, Таганрогская, Беляева, Орбитальная, а также по проспекту Королева и переулку Ольховскому.

В пробках придется постоять и тем, кто едет по улицам Вятской, 50-летия Ростсельмаша, Троллейбусная. Кроме того, с трудом можно проехать и по проспекту Шолохова и 40-летия Победы.

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