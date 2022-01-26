В 2021 году умные часы в России обошли по популярности фитнес-трекеры

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«МегаФон» изучил, как изменился российский рынок носимых устройств в 2021 году. Доля умных браслетов снизилась с 61% до 42%, а вот смарт-часы впервые заняли больше половины рынка — 58%.

Продажи носимых устройств в прошлом году выросли. Так, с января по декабрь россияне приобрели 6,2 миллиона устройств на сумму 56,8 млрд рублей. По сравнению с 2020 годом это на 25% больше в количественном выражении и на 51% — в денежном. При этом темпы продаж в «МегаФоне» растут быстрее среднерыночных — они выросли на 36% в штуках и на 193% в деньгах.

Аналитики выделили несколько причины возросшей популярности смарт-часов. Во-первых, в 2021 году средняя стоимость умных часов упала на 29%. В магазинах появились бюджетные модели часов, которые могли себе позволить больше покупателей. Стоимость таких вариантов сопоставима с ценами флагманских браслетов.

Вторая причина — удобство смарт-часов. Благодаря большому экрану такие устройства комфортнее использовать.

—Ещё в прошлом году фитнес-трекеры максимально приблизились к функционалу умных часов. С их помощью можно следить за состоянием здоровья, оплачивать покупки, отвечать на сообщения. Тем не менее, трекеры не смогли выдержать конкуренцию с часами. В этом году в случае массового появления в России умных часов, поддерживающих eSIM, эта тенденция продолжится. Доля таких устройств может увеличиться до 73%», – говорит Владимир Скурихин, генеральный директор «МегаФон Ритейл».

Ростовчане, вопреки общему тренду, продолжают выбирать смарт-браслеты, которые в 2021 году занимают больше половины (58%) рынка носимых устройств в области.

Самый большой спрос на умные часы и фитнес-браслеты наблюдался перед Новым годом, с 28 по 31 декабря, и Международным женским днем, с 4 по 8 марта. А накануне Дня знаний, с 28 по 31 августа, и к новогодним праздникам отмечалась популярность детских умных часов.

Лидер продаж в категории умных часов — Apple, который занял 38% рынка в штуках. Второе место занимает Samsung — 14%; на третьем Huawei — 10%. Наиболее популярные модели: Apple Watch SE 40 mm, Huawei Watch Fit и Xiaomi Mi Watch Lite.

Среди фитнес-трекеров самой популярной маркой стал Xiaomi c долей 62%. Далее следуют Honor (13%) и Huawei (10%). В тройку популярных устройств также попали Xiaomi Mi Band 5 и 6 серий, а также Huawei Band 6.