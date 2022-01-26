За продажу некачественного алкоголя осудят ростовчанку

В Ростове осудят женщину за торговлю некачественным алкоголем Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В донской столице 34-летнюю местную жительницу заподозрили в продаже некачественного алкоголя. В отношении нее было возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ "Хранение в целях сбыта и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей". Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области.

Следователи выяснили, что, будучи администратором ростовского продуктового магазина, под видом водки продавала некачественную алкогольную продукцию, угрожающую жизни и здоровью покупателей. Экспертиза выявила, что продаваемый алкоголь водкой не является, а представляет собой спиртосодержащую жидкость с токсичной микропримесью. В магазине обнаружились более тысячи стеклянных и пластиковых бутылок со спиртосодержащей жидкостью.

- В настоящее время по уголовному делу продолжается проведение комплекса необходимых следственных и процессуальных действий, проверяется причастность иных лиц к производству и сбыту продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, - говорится в тексте сообщения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Причиной отравления двух семей в Новочеркасске могли стать пирожки с мясом.

Эксперты сейчас изучают остатки еды после застолья.