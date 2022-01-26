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Происшествия26 января 2022 17:25

Директора сельской школы в Ростовской области заподозрили в служебном подлоге

Женщина внесла ложные сведения в официальные документы
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
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В Ростовской области директора местной школы заподозрили в служебном подлоге

В Ростовской области директора местной школы заподозрили в служебном подлоге

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области директора сельской школы заподозрили в служебном подлоге. В отношении нее было возбуждено уголовное дело по статье 292 УК РФ "Служебный подлог". Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области.

Из поступивших из прокуратуры материалов следователи выяснили, что директор школы фиктивно оформила дончанку на работу на должность своего заместителя, а затем она вписала в официальные документы данные об осуществлении ею трудовых обязанностей.

- В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - говорится в тексте сообщения.

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