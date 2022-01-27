В Ростовской области с 29 января временно приостановят плановую медпомощь

Прием пациентов сократили из-за ситуации с распространением COVID-19 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области уже с субботы 29 января временно приостановят плановую медпомощь. Это одна из мер, принятых для стабилизации ситуации с коронавирусом - в регионе произошел резкий рост заболеваемости. Постановление о новых ограничениях утвердил губернатор Василий Голубев.

В правительстве уточнили, что в больницах пока не будут оказывать первичную помощь пациентам, если нет угрозы для жизни и здоровью человека.

- Ограничение не распространяется на случаи плановой медпомощи людям, которые нуждаются в проведении курсового и (или) программного лечения, - говорится в тексте постановления.

Кроме того, с 29 числа заполняемость точек общепита определили на уровне в 75%, приостановят работу танцевальных залов. Также нельзя будет проводить региональные и муниципальные соревнования, кроме профессиональных спортивных матчей.

Запретят выставки, концерты в закрытых помещениях и дополнительные занятия, кроме дистанционных и индивидуальных уроков. Не менее 30% сотрудников госорганов и органов местного самоуправления переведут на удаленную работу.

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