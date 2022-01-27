В Ростове легковушка насмерть сбила пешехода

В Ростове легковушка насмерть сбила пенсионерку Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В донской столице случилась смертельная авария. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Инцидент произошел в среду, 26 января, на улице 339-й Стрелковой Дивизии. По предварительным данным, в районе дома № 23/1 дорогу по пешеходному переходу дорогу переходила 80-летняя женщина. Но ехавший на полной скорости водитель легкового автомобиля не успел затормозить перед "зеброй" и пожилая женщина оказалась под колесами машины.

Очевидцы вызвали к месту происшествия скорую помощь. Медики госпитализировали женщину, но несмотря на все их усилия, она скончалась по пути в медицинское учреждение от полученных травм.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - говорится в тексте сообщения.

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