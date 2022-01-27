В Ростовской области коронавирусом оказались заражены еще 1 122 человека

В Ростовской области коронавирус подхватили еще 1 122 человека Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области снова возросло количество зараженных новой коронавирусной инфекцией. За минувшее сутки опасный вирус подтвердился у 1 122 дончан. Таким образом, общее число зараженных возросло до 208 366 человек. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

- Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 4958. Коэффициент распространения инфекции - 1,7, - говорится в тексте сообщения.

В настоящее время в тяжелом состоянии находятся 23 человека. Все они подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, за их жизни изо дня в день борются врачи. Но спасти медикам удается не всех. За минувшие сутки зарегистрированы восемь летальных исходов, а общее количество умерших составляет 9 989 человек.

Выздороветь за весь период удалось 183 707 заболевшим. За вчерашний день из госпиталей были выписаны 297 пациентов.

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