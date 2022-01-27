Ростовские гимнастки завоевали «золото» на Первенстве ЮФО

Спортсменки попали в сборную команду ЮФО. Группа ДЮСШ № 5 "ВКонтакте"

Во Владикавказе прошло первенство Южного и Северо-Кавказского федеральных округов по художественной гимнастике. За право лучших боролись более трехсот юных гимнасток из тринадцати городов.

На соревнованиях Ростовскую область представляли сразу шесть спортсменов - четыре гимнастки из ДЮСШ № 5 и две из Ростовского колледжа олимпийского резерва. В командном зачете дончанки стали победителями, обойдя гимнасток из Краснодара и Волгограда.

А в индивидуальных дисциплинах ростовчанки заняли все призовые места. Чемпионкой ЮФО в программе КМС стала Диана Чугунихина. Девушка проходила подготовку под руководством Ирины Винер-Усмановой.

Второе место в этом же разряде взяла Арина Велитченко. Серебряную медаль получила гимнастка Мария Мутенкова по программе первого спортивного разряда. Бронза досталась Анне Лысенко.

В результате все дончанки попали в состав сборной команды ЮФО. Теперь им предстоит выступить на первенстве России, которое пройдет в Москве в начале февраля.