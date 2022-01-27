В донском регионе от коронавируса скончались еще восемь человек

В Ростовской области за сутки от коронавируса скончались еще восемь человек Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области увеличилось количество летальных исходов от новой коронавирусной инфекции. За минувшие сутки от опасной инфекции скончались еще восемь человек. Таким образом общее количество летальных исходов достигло 9 989 случаев. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

- Новыми жертвами коронавируса стали шесть женщин, 47, 75, 82, 83, 85, 90 лет, и двое мужчин 58, 68 лет, - говорится в тексте сообщения.

Стоит отметить, что все умершие имели сопутствующие хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. В настоящее время в тяжелом состоянии находятся 23 человека, все они подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, за их жизни изо дня в день борются врачи.

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В Ростовской области коронавирусом оказались заражены еще 1 122 человека.

За сутки также зафиксированы восемь летальных исходов.