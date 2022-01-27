В Ростове начали проверку после сообщений о минировании школ

В Ростове проверяют сообщения о минировании шести школ. Фото: ГУ МЧС по РО

Утром в четверг, 27 января, в сети появились сообщения о минировании шести ростовских школ. Все учебные заведения располагаются в разных частях города.

К местам происшествия незамедлительно выдвинулись машины спецслужб, пожарных и скорой помощи. Они по-прежнему дежурят у входов в учебные заведения. Сложившуюся ситуацию прокомментировали в администрации Ростова-на-Дону.

- По информации Управления образования города, в настоящее время образовательные учреждения проверяют на предмет безопасности, - говорится в тексте сообщения.

В скором времени спецслужбы выяснят, была ли действительно опасность для эвакуированных школьников.

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Полиция проверяет поступившую информацию.