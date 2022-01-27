В Ростовской области число заболевших коронавирусом увеличилось на 1122 человека

В лабораториях со вчерашнего дня проверили 24882 теста на коронавирус Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области количество заболевших коронавирусом за сутки увеличилось на 1122 человека. Коэффициент распространения инфекции составляет 1,7. Об этом сегодня, 27 января, сообщает сайт донского правительства.

Новые случаи выявили в 55 городах и районах Дона. Больше всего - уже традиционно в Ростове, там 343 инфицированных. В Аксайском районе - 64, в Таганроге - 52, Шахты - 47, Волгодонск - 45, Сальский район - 45, Батайск - 42, Новочеркасск - 40. Это территории с самым большим количеством заболевших. Меньше всего положительных тестов в Усть-Донецком и Советском районах - по 2 и 1 соответственно.

В больницах сейчас лечат 2228 пациентов, в тяжелом состоянии на инвазивной ИВЛ находятся 23 человека, на неинвазивной ИВЛ - 204. За сутки зарегистрировали еще 8 умерших из-за COVID-19: 6 женщин от 47 до 90 лет, а также 2 мужчин 58 и 68 лет. У них были хронические заболевания. Всего с начала пандемии не смогли спасти 9989 человек.

В лабораториях со вчерашнего дня проверили 24882 теста на коронавирус. Полностью прививки сделали 1941,25 тысячи человек.

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