В Ростове злоумышленник украл квадроцикл у местного жителя

В Ростове злоумышленник похитил квадроцикл Фото: Михаил ФРОЛОВ

В донской столице местного жителя заподозрили в краже квадроцикла. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

В городской отдел полиции обратился ростовчанин и сообщил о пропаже квадроцикла. Мужчина заверил, что оставил свою машину с прицепом на парковке возле дома, а утром не обнаружил его на положенном месте. Общая сумма похищенного составила более 500 тысяч рублей.

Оперативники нашли и задержали подозреваемого. Им оказался 44-летний местный житель. Он не стал отрицать свою вину и сообщил, что прицеп с квадроциклом на стоянке, а когда убедился, что сигнализация отключена, подъехал на парковку, отцепил прицеп, а затем пристегнул прицеп с квадроциклом к своей машине и уехал. Злоумышленник не успел распорядиться похищенным. Правоохранители изъяли транспортное средство и вернули законному владельцу.

- В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Фигурант заключен под стражу, - говорится в тексте сообщения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове автослесарь угнал автомобиль своего знакомого после обещания его починить.

С хозяином авто злоумышленник не вышел на связь.