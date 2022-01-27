Бату Хасиков написал обращение к жителям республики в День снятия блокады Ленинграда Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Глава Республики Калмыкия Бату Хасиков обратился к местным жителям в День снятия блокады Ленинграда. Обращение он написал в своем аккаунте в соцсети Инстаграм.

- Сегодня вместе со всей страной мы отдаем дань глубокого уважения подвигу защитников и жителей блокадного Ленинграда. Прошло 78 лет, но это событие навсегда останется в истории примером невероятного мужества и стойкости, - написал Хасиков.

Он высказал гордость за подвиги защитников Ленинграда, среди которых были и жители Калмыкии. Бату Хасиков напомнил, что на Пискаревском кладбище Санкт-Петербурга установлена гранитная плита, на которой увековечена их память. Эти люди сражались за Родину, жертвуя собой ради будущих поколений.

Глава республики считает, что долгом нынешнего поколения является помнить и чтить всех тех, кто погиб и тех, кто смог выстоять.

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