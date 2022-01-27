Эпидпорог по ОРВИ в Ростове превышен на 106,2%

Больной наиболее заразен для окружающих в первые 3-4 дня Фото: Мария ЛЕНЦ

Эпидпорог по ОРВИ в Ростове-на-Дону превышен на 106,2%, по региону - на 30,5%. Большинство заболевших - подростки в возрасте 15 лет. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора.

За неделю - с 17 по 23 января - в донской столице выявили 10 478 инфицированных, по области носителями инфекции оказались 22 873 человека. Показатель заболеваемости превысил данные за прошлую неделю на 33,1%.

- Абсолютное число госпитализированных с диагнозом ОРВИ увеличилось на 62,0%. Было обследовано 36 человек, диагностировали 14 случаев заболевания, или 38,9 %, грипп А(H3N2) - 11, по одному случаю РС-вирус, коронавирус человека и риновирус, - уточнили в Роспотребнадзоре.

Основной путь передачи инфекции - воздушно-капельный. Больной наиболее заразен для окружающих в первые 3-4 дня. Жителям Дона рекомендуют носить маски, пользоваться антисептиком и тщательно мыть руки.

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