Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 27 января: на дорогах заторы в пять баллов

Вечерние пробки в Ростове Фото: Яндекс.Пробки

Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 27 января: в час пик в городе движение затруднено. Загруженность на дорогах оценена в пять баллов. Рассказываем, по каким улицам проехать сложнее всего.

Заторы образовались на улице Большой Садовой, улице Красноармейской, улице Максима Горького, улице Варфоломеева, улице Шаумяна, улице Текучева, улице Нансена, улице Шеболдаева, улице Зоологической, проспектах Кировском, Михаила Нагибина, Театральном, Буденновском и Ворошиловском.

Движение также затруднено на улицах Доватора, Малиновского, Портовая, МОПРа, проспекте Стачки. С трудом машины двигаются и по улицам Вавилова, Оганова, 1-я Форматная, Орбитальная, Беляева, Бодрая, переулке Оренбургском, а также по проспекте Королева.

В пробках придется постоять и тем, кто едет по улицам Орская, Каскадная, Вятская, 50-летия Ростсельмаша, Селиванова, переулке Сальском. Кроме того, с трудом можно проехать по проспекте Шолохова.

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Пробки на улицах донской столицы были оценены в пять баллов.